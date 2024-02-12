رئيس الإمارات يبحث مع مدبولي سبل تنمية العلاقات في مختلف المجالات

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العلاقات الأخوية الراسخة، وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة؛ انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الاثنين، جاء ذلك خلال استقبال بن زايد، في قصر الشاطئ في أبوظبي، رئيس الوزراء الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 التي بدأت أعمالها اليوم في دبي.



ونقل الدكتور مصطفى مدبولي، إلى رئيس الدولة تحيات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مسارات التعاون المشترك بين البلدين خاصة المجالات الحيوية التي تقوم عليها التنمية وترفد الاقتصاد الوطني وتنوعه في البلدين الشقيقين.



وتطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» وأهمية ما تطرحه من موضوعات وحلول مبتكرة، بشأن استشراف مستقبل الحكومات والإسهام في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات من خلال تمكين صناع القرار والعمل على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.