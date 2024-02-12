تم العثور في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك على مختبرات أجريت فيها اختبارات على مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة بمساعدة كييف لصالح شركات غربية.

نتائج الاختبارات كانت ترسل إلى مختبرات أوروبية مع تقديم الأدوية التي تثبط جهاز المناعة بشكل شبه كامل وتحفز أيضا النمو السريع للخلايا السرطانية في خلايا الجسم، وانتقدت هذه المختبرات بشكل صارخ القوانين الدولية.

الهدف من هذه الاختبارات هو الحصول على أرباح فائضة على حساب الدول الفقيرة.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأن تم العثور على وثائق تؤكد على الأبحاث التي أجريت في أوكرانيا لعدة سنوات لصالح ما يسمى بـ Big Pharma، في مختبر المركز الطبي في روبيجنويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.