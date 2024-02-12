ارتفاع مؤشر ثقة مديري مشتريات قطاع التشييد في أيرلندا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التشييد في أيرلندا خلال الشهر الماضي إلى 9ر45 نقطة مقابل 1ر45 نقطة خلال الشهر السابق، لكن نشاط القطاع مازال ينكمش ولكن بوتيرة أبطأ.

يذكر أن المؤشر يسجل انكماشا للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة الانكماش خلال يناير الماضي كانت الأقل منذ أكتوبر الماضي، بسبب تراجع نشاط مشروعات التشييد التجاري وتباطؤ تراجع قطاع الإسكان بوتيرة أقل.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع التشييد خلال الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عام، مدعوما بتوقعات تحسن تعاقدات القطاع.

وعلى صعيد الأسعار استمرت أسعار مستلزمات التشغيل في قطاع التشييد في الارتفاع بسبب زيادة تكاليف الشحن. في المقابل تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ ثلاثة شهور.

في الوقت نفسه استمر تراجع ثقة الشركات، لكنها مازالت في المنطقة الايجابية في ظل الآمال في تحسن الأعمال الجديدة.