 إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالهرم - بوابة الشروق
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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالهرم

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:30 م

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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