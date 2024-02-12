بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام كريستال بالاس

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق تشيلسي، تشكيل البلوز لمواجهة كريستال بالاس، في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم الإثنين، على ملعب سيلهرست بارك، في ختام منافسات الجولة الـ 24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: بتروفيتش

الدفاع: جوتسو، ديساسي، سيلفا، تشيلويل

الوسط: جالاجر، كايسيدو، إنزو

الهجوم: مادويكي، جاكسون، بالمر

ويدخل تشيلسي بمعنويات منخفضة بعد الخسارة في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي واستقباله 8 أهداف خلالهما، حيث خسر من ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف، ومن وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على أستون فيلا بثلاثية في كأس إنجلترا.