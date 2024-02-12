الحوثي: استهدافنا سفينة أمريكية في البحر الأحمر وحققنا إصابات مباشرة ودقيقة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين، استهدافِ سفينةِ أمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ البحرية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يحيي سريع، في بيان صحفي نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم، إنه تم استهداف السفينةِ "ستار أَيرس" الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ البحرية المناسبة، مشيرا إلى أنِ "الإصابةُ كانت دقيقةً ومباشرة".

وأكد سريع على مواصلة تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.