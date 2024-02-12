هيومن رايتس ووتش: خفض المساعدات يتسبب في أزمة صحية كارثية بأفغانستان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها اليوم الاثنين، إن الخفض الحاد في المساعدات الخارجية لأفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في عام 2021 قد أضر بشدة بنظام الرعاية الصحية في البلاد.

وقالت المكلفة بملف أفغانستان في منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، فرشته عباسي "إن فقدان المساعدات الإنمائية الأجنبية وانتهاكات طالبان لحقوق الإنسان تسببا في حدوث أزمة صحية كارثية في أفغانستان تلحق الضرر بالنساء والفتيات بشكل غير متناسب".

وأضافت عباسي "لقد منعت حركة طالبان بشدة النساء من تقديم الرعاية الصحية أو الوصول إليها، في حين أن تكلفة العلاج والدواء جعلت الرعاية خارج متناول العديد من الأشخاص الأفغان".

ودعت المنظمة الحكومات إلى الضغط على طالبان خلال الاجتماع الذي تنظمه الأمم المتحدة في الدوحة الأحد المقبل لإزالة القيود المفروضة على تعليم النساء وتوظيفها مع دعم الموارد لنظام الرعاية الصحية والخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية وإدارة المياه والكهرباء.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 7ر23 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان أفغانستان، سيكونون في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في عام 2024.