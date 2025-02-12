المبعوث الأممي إلى سوريا: الشرع تعهد بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تراعي التنوع

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن اللحظة الحالية مهمة للغاية فيما يخص تطور الوضع السياسي في سوريا.

وأضاف في كلمة عقدها بمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، مساء الأربعاء، أن رئيس الفترة الانتقالي أحمد الشرع تعهد بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تراعي التنوع.

ولفت إلى أن السلطات الجديدة في سوريا، تقدمت بالعديد من الالتزامات، مشددًا على أن المفتاح الرئيسي في هذا الإطار هو التنفيذ.

ولفت إلى أن هناك قناعة بين الشعب السوري تدور حول أهمية نجاح العملية الانتقالية، مشددا على أن السوريين يترقبون تحويل التزامات السلطة الجديدة إلى أفعال ملموسة، ولفت إلى أن هناك قلقًا من إجراءات تمييزية تستهدف النساء.

وفيما عبر عن ترحيب الأمم المتحدة، بفتح قوات اتصال بين السلطة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية، فقد أكد أن المشهد الأمني معقد في مناطق سورية.

ولفت إلى أن هناك بعض المخاوف من استغلال أطراف خارجية لما سماها حالة التشرذم والضعف في البلاد.