ناسا: رائدا الفضاء العالقان قد يعودان إلى الأرض في وقت أقرب

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن رائدي الفضاء العالقين قد يعودان إلى الأرض في وقت أقرب بموجب خطة لتبديل كبسولات سبيس إكس الفضائية.

وأعلنت ناسا الثلاثاء أن سبيس إكس ستستبدل الكبسولة المخصصة للرحلات الفضائية القادمة، لإعادة رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز إلى الأرض في منتصف مارس بدلا من أواخر الشهر نفسه أو أبريل.

وسيختصر هذا التغيير مدة بقائهما المطولة في محطة الفضاء الدولية بما لا يقل عن أسبوعين، حيث بلغت إقامتهما هناك ثمانية أشهر الأسبوع الماضي.

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في ناسا، في بيان: "رحلات الفضاء البشرية مليئة بالتحديات غير المتوقعة".