جيش الاحتلال يطالب أهالي مخيم نور شمس بإخلائه فورا

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طالب جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، سكان مخيم نور شمس بإخلائه فورا، عبر مكبرات الصوت.

ودخل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها، يومه الـ17 على التواصل، ويومه الرابع على مخيم نور شمس، وسط استمرار الحصار ومداهمات المنازل ونزوح قسري للسكان مترافقا مع حملة اعتقالات واسعة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأفادت الوكالة بأنه خلال اندلاع الاشتباكات، انفجرت عبوة في جيش الاحتلال داخل مخيم نور شمس، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في المكان.

واقتحمت قوات الاحتلال مسجد حارة العيادة في المخيم، ونادت عبر مكبرات الصوت الأهالي بمغادرة المخيم.

وانتشرت قوات الاحتلال بآلياتها ودوريات المشاة على مداخل المخيم وحاراته، وسط إطلاقها الرصاص الحي والقنابل الصوتية بكثافة لبث حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.