 بابا الفاتيكان يتجنب التحدث بسبب صعوبات في التنفس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بابا الفاتيكان يتجنب التحدث بسبب صعوبات في التنفس

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 3:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 3:10 م

تجنب بابا الفاتيكان فرنسيس مجددا التحدث أمام الآخرين، بسبب استمرار إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

وخلال اللقاء العام الأسبوعي في الفاتيكان اليوم الأربعاء، طلب البابا - 88 عاما من قس قراءة البيان المعد مسبقا بالنيابة عنه. وقال إنه لا يستطيع قراءته بصوت مرتفع.

وكان البابا قد أوقف الأحد الماضي كلمته، وطلب من زميل استكمالها. وأوضح البابا فرنسيس أنه كان يعاني من " صعوبات في التنفس".

واضطر البابا لتغيير برنامجه عدة مرات بسبب اعتلال صحته. وعلى وجه خاص، يواجه البابا مشاكل في الجهاز التنفسي طوال أشهر الشتاء.


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