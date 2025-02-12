قطر تعلن بدء إمداد غزة بــ15 مليون لتر من الوقود

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، البدء بإمداد قطاع غزة بــ15 مليون لتر من الوقود.

وقالت وكالة الأنباء القطرية: «نعلن عن البدء بإمداد قطاع غزة بــ15 مليون لتر من الوقود، ليبلغ حجم إجمالي الدعم القطري في هذا الصدد 30 مليون لتر».

وأضافت أن الوقود يستخدم في تشغيل المستشفيات ومراكز إيواء النازحين.

ووفق الوكالة، يأتي هذا الدعم تأكيدًا على موقف قطر الثابت ودعمها المستمر الهادف للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

ولا يزال تعاني غزة من أزمة وقود حادة، كجزء من وضع كارثي يسود في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي دام أكثر من 470 يومًا.

ورغم أنه اتفاق وقف إطلاق النار ينص النص بشكل واضح على إدخال ٥٠ شاحنة وقود يوميًا لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية، لكن ما وصل فعليًا لم يتجاوز ١٥ شاحنة يوميًا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن هذا الأمر يتسبب في تفاقم أزمة الكهرباء وشلّ عمل المستشفيات والقطاعات الخدماتية المختلفة.