تقرير: ثلث سكان إسرائيل يعانون اضطرابات نفسية بسبب أحداث 7 أكتوبر

تسببت عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حماس وحركات مقاومة فلسطينية أخرى، ضد إسرائيل في الـ7 من أكتوبر عام 2023، في صدمة كبيرة للإسرائيليين.

ورغم شن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة استمرت نحو 15 شهرا وقتلت خلالها نحو 48 ألف فلسطيني، إلا أن آثار الصدمة التي تعرض لها الإسرائيليون في هجوم «طوفان الأقصى» لا تزال قائمة حتى الآن، حسب تقرير رسمي، أشارت إليه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وذكر التقرير أن «نحو 3 ملايين إسرائيلي أصبحوا يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة إثر أحداث الـ7 من أكتوبر 2023»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الأربعاء.

وبحسب ما ذكره مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنغلمان، فإن ثلث سكان إسرائيل يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، التي تشمل الاكتئاب أو القلق.

وتابع: «لا يحصل هؤلاء الأشخاص على الرعاية الصحية والعقلية التي يحتاجونها»، مشيرا إلى أن الحصول على العلاج النفسي ربما يتطلب منهم الانتظار لأشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير الذي يستند إلى دراسة بحثية، أشار إلى أن 38 في المئة من المشاركين فيها ظهر عليه أحد أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة الذين يعانون من أعراض شديدة تقدر بـ 16 في المئة من المشاركين في الأبحاث، بينما تم رصد علامات الاكتئاب لدى نحو 32 في المئة من المشاركين.