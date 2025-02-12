تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن طرد مصطفى العش لاعب النادي الأهلي، في مباراة غزل المحلة التي جمعتهما مساء أمس في إطار الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف دون رد، أحرزه إمام عاشور من كرة ثابتة، ليصل المارد الأحمر إلى النقطة رقم 29 من الدوري الممتاز في صدارة جدول الترتيب.

وقال شوبير خلال برنامجه المذاع على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «آراء خبراء التحكيم والجمهور اختلفت حول طرد مصطفى العش، ولكن كويس أه اتطرد لأنه لو مكنش اتطرد بعض الناس كانت هتقول في مجاملات للأهلي، ويعملوا قصة وحدوته».

وأضاف: «الأهلي فاز بهدف رائع من إمام عاشور، ولكن مكنش كويس في مجمل المباراة، ولكنه عمل الكويس زي الزمالك أنه أخد الثلاث نقاط».