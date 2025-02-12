قطر: وزارة البيئة والتغير المناخي تحذر زوار المناطق البرية من إزالة أسوار الروض

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية من إزالة أو إزاحة الأسوار المحيطة بالروض، وأوضحت أن ذلك يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقا للوائح المعمول بها.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الأسوار لا تعيق دخول المواطنين والمقيمين إلى الروض، بل تهدف إلى حمايتها والحفاظ على توازنها البيئي، بما يتيح للجميع الاستمتاع بجمال الطبيعة البرية بطريقة مسؤولة ومستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع تسوير الروض يأتي ضمن جهودها لحماية هذه المناطق من التعديات، ومنع دخول المركبات، وصون الموروث البيئي والطبيعي، لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي زوار المناطق البرية إلى الاستمتاع بالروض مع ضرورة المحافظة عليها، من خلال تجنب ترك المخلفات أو إشعال النيران مباشرة على الأرض، كما شددت على الجمهور بضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات المعتمدة للحفاظ على البيئة، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (16066).



