مسؤولون بإقليم شينجيانج الصيني: مراكز الاعتقال ضرورية لمحاربة الإرهاب

صرح مسؤولون بإقليم شينجيانج الصيني، ذي الأغلبية المسلمة، بأن معسكرات الاعتقال الجماعي ضرورية لمحاربة الإرهاب، وتعهدوا بالإبقاء عليها "لفترة طويلة".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شهرت ذاكر، رئيس حكومة الإقليم، أمام اجتماع في بكين اليوم الثلاثاء، إن السياسات الأمنية المحلية حالت دون وقوع أي هجوم إرهابي كبير في المنطقة على مدار أكثر من عامين".

إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يزال من المبكر جدا تخفيف حدة الحملة بسبب استمرار الأنشطة الانفصالية في المنطقة، المتاخمة للحدود مع أفغانستان وكازاخستان.

وقال ذاكر أمام الاجتماع، المنعقد على هامش الاجتماع السنوي للمؤتمر الوطني الشعبي الصيني، إن "الحرب على التوترات والتطرف والنزعة الانفصالية طويلة ومعقدة ومكثفة"، وشدد :"لا يمكننا التراخي للحظة في أي وقت".

وتأتي تصريحات ذاكر ضمن مساعي الحزب الحاكم لتوضيح السبب وراء الإبقاء على معسكرات الاعتقال، التي أصبحت مصدرا رئيسيا للانتقادات التي توجهها الحكومات الغربية والمدافعون عن حقوق الإنسان للصين.

وتشير تقديرات أكاديمية، تعتبرها الأمم المتحدة ذات مصداقية، إلى أن السلطات تحتجز ما يصل إلى مليون شخص من عرقية الويغور والكازاخستانيين، يشكلون نحو 10% من سكان الإقليم ، في معسكرات "التحويل من خلال التعليم".

وكانت بكين أنكرت في البداية وجود معسكرات الاعتقال، ثم زعمت فيما بعد أنها مراكز للتدريب المهني للأقليات المسلمة، تهدف إلى وقف انتشار الإرهاب والتطرف الديني.