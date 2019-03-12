فنزويلا تمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت الخارجية الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، عن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين المتبقيين في فنزويلا، وذلك في إطار الصراع الدبلوماسي بين واشنطن، وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضحت الخارجية أن هؤلاء الدبلوماسيين أمامهم مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستسحب ما تبقى من موظفين بسفارتها في كاراكاس هذا الأسبوع، معزيا ذلك إلى "تدهور الوضع".

وقطع مادورو العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة في يناير الماضي، ردا على دعم واشنطن لرئيس البرلمان، خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد في الثالث والعشرين من ذلك الشهر.

وفي أعقاب ذلك، غادر الجزء الأكبر من الدبلوماسيين الأمريكيين فنزويلا، وبقي طاقم صغير في السفارة الأمريكية.

وأضافت الخارجية الفنزويلية أن المفاوضات حول إنشاء بعثة لتمثيل المصالح للإبقاء على أدنى معيار من الاتصالات انتهت بدون التوصل إلى نتيجة.

وذكرت الخارجية الفنزويلية في بيانها أن "وجود طاقم السفارة يمثل مخاطرة على السلم وسلامة واستقرار فنزويلا، لأن العديد من المتحدثين باسم حكومة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هددوا باستخدام القوة العسكرية لحماية الطاقم الدبلوماسي في كاراكاس".