تقييم إيجابي من ميركل لأداء الائتلاف الحاكم عقب مرور عام على تشكيله

جاء تقييم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لأداء الائتلاف الحاكم الجديد إيجابيا عقب مرور عام على تشكيله.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، عقب لقائها رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، في برلين: "العمل على مدار عام في هذه الحكومة كان مجديا حقا، وهذا أمر واضح تماما الآن ليس فقط لنا، بل أيضا للمواطنين. انجزنا الكثير من الأمور الجيدة".

وذكرت ميركل أنه نظرا للرؤى الاقتصادية الغائمة فإن السؤال الآن يدور حول "ماذا نفعل في اتجاه المستقبل؟"، مؤكدة أنه يتعين على الائتلاف الحاكم أن يوضح الآن "أننا نراهن بكل شيء على النمو الاقتصادي حتى لا تتدهور الأوضاع في سوق العمل".

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتم توقيع اتفاقية الائتلاف الحاكم في 12 مارس عام 2018. وتم تنصيب ميركل وحكومتها الرابعة أمام البرلمان عقبها بيومين.

وذكرت ميركل أن الائتلاف الحاكم أنجز أمورا كثيرة "رغم كافة النقاشات التي كانت لدينا"، ممثلة على ذلك بوضع أجندة واضحة بشأن الرقمنة وتسريع مشاريع البنية التحتية، مضيفة أن الائتلاف الحاكم مهد الطريق أيضا في المجال الاجتماعي لمكافحة البطالة طويلة المدى وتعزيز الرعاية الصحية.