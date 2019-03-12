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«إنديا تايمز»: الهند تسقط رابع طائرة باكستانية بدون طيار في غضون أسبوعين

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 مارس 2019 - 3:45 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مارس 2019 - 3:45 ص

أعلن الجيش الهندي، الاثنين، إسقاط رابع طائرة باكستانية بدون طيار منذ الغارة الجوية الهندية على أهداف في باكستان يوم 26 فبراير والتي تبعت هجوما إرهابيا أودى بحياة 44 من أفراد الأمن في الهند وتبنته جماعة "جيش محمد" الإرهابية في باكستان.

وقال الجيش الهندي في بيان - حسب ما نقلته صحيفة "إنديا تايمز" - إن طائرة واحدة دون طيار اقتحمت قطاع راجستان في منطقة جانجانجار مساء أول أمس الأحد، مضيفا أنه تم الاشتباك وإسقاط الطائرة.

وأسقطت الهند أول طائرة باكستانية بدون طيار في 26 فبراير الماضي في منطقة جوجارات، وأسقطت الثانية في منطقة بارمر الحدودية يوم 4 من مارس الجاري، ثم أسقطت الثالثة في راجستان يوم السبت.


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