المدعي العام البريطاني: «معضلة الحدود الأيرلندية لم تحل»

في ضربة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قال مستشارها القانوني المدعي العام، جيفري كوكس إنه "لا تغيير" بشأن المخاوف من بقاء بريطانيا في ترتيب غير محدد زمنيا مع الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان استمرار فتح الحدود الأيرلندية.

وقال كوكس، في خطاب إلى ماي، إنه لا تزال هناك مخاوف قانونية من فشل المحادثات التجارية، ما يبقي بريطانيا محاصرة فيما يسمى بتدابير "شبكة الأمان"، رغم الضمانات المكتوبة التي تم الحصول عليها من الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية.

وقال كوكس إن التطمينات تقلل بالفعل من المخاوف من احتمال أن تظل بريطانيا "محتجزة لأجل غير مسمى وبصورة قسرية"، ولكنه أشار إلى عدم وجود أي "سبل قانونية دولية" تضمن الخروج من شبكة الأمان دون موافقة الاتحاد الأوروبي.