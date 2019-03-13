المفوضية الأوروبية تسمح بإطلاق حملة جمع توقيعات من أجل توفير المساكن بأسعار مناسبة

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إنه سيكون أمام مواطني الاتحاد الأوروبي فرصة لجمع توقيعات على عريضة تدعو إلى توسيع نطاق المساكن ذات الأسعار المناسبة.

يذكر أن هذه العريضة والتي تسمى أيضا "مبادرة المواطنين" تدعو إلى زيادة تمويل الاتحاد الأوروبي لمؤسسات التطوير العقاري غير الهادفة للربح وإلى زيادة الاستثمارات العامة في قطاع الإسكان وغير ذلك من الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة المعروض من المساكن ذات الأسعار المناسبة للمواطنين.

ولم تشر المفوضية إلى موقفها من موضوع المبادرة وإنما اكتفت بقانونية هذه المبادرة أو العريضة.

ومن المقرر تسجيل هذه العريضة يوم 18 آذار/مارس الحالي، حيث سيكون في مقدور القائمين عليها جمع مليون توقيع على الأقل من ربع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة خلال عام واحد لكي يتم التعامل معها على الصعيد الرسمي.

وإذا نجح منظمو المبادرة في جمع المليون توقيع سيكون على المفوضية الأوروبية التحرك بشأنها وطرح مشروع قانون أوروبي لتنفيذها خلال ثلاثة أشهر. أما إذا رفضت العريضة بعد جمع التوقيعات فسيكون على المفوضية تقديم أسباب الرفض.

كانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت في 2012 فكرة السماح لمواطني دول الاتحاد بتقديم عرائض بمطالبهم وجمع توقيعات عليها كأحد أشكال زيادة مشاركة المواطنين في عملية صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2017 نجحت حملة جمع توقيعات باسم "أوقفوا مبيدات الأعشاب" والتي طالبت المفوضية الأوروبي بحذر استخدام مبيد الحشائش المعروف باسم "جليفوسات" وإصلاح إجراءات تسجيل المبيدات الزراعية بشكل عام.

قد رفضت المفوضية هذه العريضة، لكن البرلمان الأوروبي أقر في شباط/فبراير الماضي قانونا يفرض المزيد من الشفافية على إجراءات سلامة الأغذية والمنتجات الزراعية.