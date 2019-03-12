الجيش الباكستاني: ارتفاع ضحايا القصف الهندي على كشمير إلى قتيلين و4 مصابين

أعلنت العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أمس الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي قامت به القوات الهندية بمحاذاة خط السيطرة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين إلى قتيلين و4 مصابين.

وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية، نقلاً عن الجيش الباكستاني، أن رجلاً وامرأة قُتلا في هذا القصف، موضحة أن الجيش الباكستاني رد "بفعالية" مستهدفاً الجانب الهندي.

وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت في وقت سابق أمس، مقتل شخص إثر قصف من جانب القوات الهندية بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. وذكرت الشرطة الباكستانية أن القوات الهندية قصفت الجانب الباكستاني من الإقليم عبر خط المراقبة.

من جانبه، ألقى المتحدث باسم الجيش الهندي الكولونيل راجيش كاليا باللائمة على القوات الباكستانية لبدأها إطلاق النيران أمس الأحد، مضيفا أن أربعة قرويين أصيبوا في الجانب الهندي من الإقليم.

يُشار إلى أن التوترات تصاعدت بين الهند وباكستان الشهر الماضي بعدما شنت الهند غارات جوية داخل باكستان قالت إنها استهدفت مقار جماعة متطرفة وذلك إثر هجوم على القوات الهندية في كشمير في 14 من فبراير أسفر عن مقتل 40 منهم.