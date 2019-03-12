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برلماني ألماني: الحكومة التركية نظام استبدادي ولا أحد في مأمن داخل أنقرة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 مارس 2019 - 9:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مارس 2019 - 9:58 م

وصف الرئيس السابق لحزب "الخضر" الألماني ، العضو في البرلمان، جيم أوزديمير، الحكومة التركية بالنظام الاستبدادي، قائلا:": لا أحد في مأمن داخل تركيا، سواء كان ألماني الجنسية أو غير ألماني"، وذلك على خلفية طرد صحفيين ألمان.

وأوضح أوزديمير، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات المحلية القادمة في نهاية شهر مارس لن تجلب الخير لأردوغان .

وكانت برلين قد حذرت مواطنيها السبت الماضي من السفر إلى تركيا، وحذرت مواطنيها من إمكانية اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي الذي يمكن التسامح بشأنه في ألمانيا، ولكن ربما لن يكون كذلك لدى السلطات التركية.

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