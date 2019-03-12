السجن مدى الحياة لفرنسي مدان بالهجوم على المتحف اليهودي في بلجيكا

ذكرت وكالة الانباء البلجيكية (بلجا) في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أن رجلا فرنسيا أدين بتهمة إطلاق النار على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014 حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأدين مهدي نيموش (33 عاما) يوم الخميس الماضي بقتل أربعة أشخاص بالرصاص في 24 مايو 2014: وهما زوجان إسرائيليان وسيدة فرنسية متطوعة بالمتحف وموظف بلجيكي توفي متأثرا بجراحه بعد ذلك بأيام قليلة.

وكان هذا الهجوم هو الأول في سلسلة هجمات وقعت على الأراضي الأوروبية، والتي نسبت إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وألقي القبض على نيموش، في مدينة مارسيليا الفرنسية بعد أسبوع من الهجوم، وجرى تسليمه إلى بلجيكا.

كما أدانت المحكمة مواطنا فرنسيا آخر، يدعى ناصر بندر، بتهمة تقديم العون والتواطؤ، حيث وفر الأسلحة التي استخدمت في تنفيذ الهجوم.

وأفادت "بلجا" بأنه تلقى حكما بالسجن لمدة 15 عاما.

ويعتقد أن نيموش سافر إلى سورية في عام 2013 للانضمام لمعسكرات التدريب الجهادي وقاتل إلى جانب الجماعات المتشددة.