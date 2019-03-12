بلغاريا تبحث عن مستثمرين لتمويل بناء محطة طاقة نووية جديدة

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بدأت الحكومة البلغارية، الاثنين، دعوة المستثمرين لتمويل مشروعها المتوقف لإقامة محطة نووية جديدة في مدينة بيليني على ساحل نهر الدانوب.

وقالت وزارة الطاقة البلغارية في بيان إنه سيتم أيضا دعوة المساهمين المحتملين لامتلاك حصة أقلية في المشروع إلى إبداء رغبتهم في المساهمة، وأمام المستثمرين مهلة 3 أشهر لتقديم الطلبات، على أن تنتهي هذه العملية خلال عام.

جاء إعلان الوزارة بعد أسبوع واحد من زيارة رئيس وزراء روسيا "ديمتري ميدفيديف" للعاصمة البلغارية صوفيا وإعلانه استعداد مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روس أتوم" الاستثمار في المشروع البلغاري.

وكان الكونسرتيوم (اتحاد الشركات) الألماني الفرنسي "فرام أتوم" و"شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية و"سي.إن.سي" الصينية وشركة الطاقة المائية والنووية الكورية قد أعلنت رغبتها في الاستثمار في المشروع.

وكانت الحكومة البلغارية قد أوقفت بناء المشروع في 2012 بسبب المشكلات المالية، لكنها الآن تسعى إلى بيع المشروع للقطاع الخاص.

ويواجه المشروع معارضة قوية من جانب جماعات الدفاع عن البيئة.

يذكر أن بلغاريا لديها حاليا محطة طاقة نووية روسية تضم مفاعلين بطاقة 1000 ميجاوات.