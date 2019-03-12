روسيا تؤكد على عمق العلاقات بينها وبين النمسا بعد واقعة التجسس

أكدت روسيا على عمق علاقاتها التاريخية مع النمسا، اليوم الثلاثاء، بعد واقعة تجسس أضرت بالعلاقات بين البلدين منذ بضعة أشهر.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لنظيرته النمساوية كارين كنايسل، في موسكو "لقاء اليوم يؤكد قوة حوارنا السياسي، وتشمل الحوارات على مستوى رفيع".

وأضاف لافروف لكناسيل أن الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، التقى أكثر من مرة بنظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، والمستشار النمساوي، زباستينان كورتس.

وأعربت كناسيل عن ثقتها في أن النمسا وروسيا سوف يستمران في تطوير علاقتهما، خاصة على المستوى الاقتصادي، في تعليقات متلفزة بعد اللقاء، مضيفة "فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولتين، المناخ حاليا رائع".

يشار إلى أن النمسا إحدى الدول القلائل التي أبقت على علاقات وثيقة مع روسيا على مدار نصف العقد الماضي منذ أن ضمت روسيا منطقة القرم في أوكرانيا، وكان بوتين قد راقص كانسيل خلال حفل زفافها في أغسطس الماضي.

وأعلنت النمسا في نوفمبر الماضي أنها اكتشفت عملية تجسس روسية مشتبه بها، تشمل كولونيل نمساوي، حيث يتهم أنه قام بنقل معلومات سرية للاستخبارات الروسية طوال عقود.