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بعد حادث الطائرة الإثيوبية.. «إير شاتل» النرويجية تعلق استخدام «بوينج 737 ماكس»

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 12 مارس 2019 - 5:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مارس 2019 - 5:10 م

علقت شركة "إير شاتل" النرويجية للطيران منخفض التكلفة، اليوم الثلاثاء، استخدام 18 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 ضمن أسطولها.

وتحطمت طائرة إثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8 أمس الأول الأحد ما أسفر عن مقتل 157 شخصا على متنها.


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