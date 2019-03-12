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علقت شركة "إير شاتل" النرويجية للطيران منخفض التكلفة، اليوم الثلاثاء، استخدام 18 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 ضمن أسطولها.

وتحطمت طائرة إثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8 أمس الأول الأحد ما أسفر عن مقتل 157 شخصا على متنها.