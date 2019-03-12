موريتانيا لا تعتزم سحب طائرة بوينج ماكس من الخدمة

قال مصدر مسؤول في شركة الخطوط الجوية الموريتانية اليوم الثلاثاء، إن الشركة لا تعتزم سحب طائرتها الوحيدة الجديدة من نوع بوينج 737 ماكس 8 بعد حادثة سقوط الطائرة الأثيوبية من نفس الطراز السبت الماضي ووفاة جميع من كانوا على متنها، رغم مطالب ودعوات نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بتوقيف استخدام الطائرة.

وأوضح المصدر أن الشركة لم تقرر وقف رحلات بوينج ماكس 737 لأن شركة بوينج أعلنت مراقبتها للوضع والاستعداد للتحقيق في أسباب الحادث دون إصدارها أي تحذير للشركات المشغلة للطائرة.

يذكر أن تحطم الطائرة الاثيوبية من طراز بوينج ماكس أودي بحياة كل ركابها البالغ عددهم 157، من بينهم 35راكبا من جنسيات مختلفة.