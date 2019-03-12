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رئيس المكسيك: العلاقات مع الولايات المتحدة لاتزال دافئة

مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 12 مارس 2019 - 5:28 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مارس 2019 - 5:28 ص

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الاثنين، إن العلاقات مع الولايات المتحدة لا تزال دافئة، رغم النزاع الجاري بشأن المهاجرين وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببناء جدار على طول الحدود بين البلدين.

وأضاف الرئيس اليساري أوبرادور في كلمة بمناسبة مرور 100 يوم له في الحكم: "لم يتم استخدام اللغة التي تغلب عليها الاتهامات أو (اللهجة) الحادة، بل على النقيض نحن نستخدم الدبلوماسية والمحادثات على نحو مستمر".

وكان ترامب قد جعل بناء الجدار الحدودي أحد أهم وعوده الانتخابية، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على تمويل كاف لذلك من الكونجرس.

ومنذ تولي لوبيز أوبرادور السلطة في أول ديسمبر، ارتفع عدد المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة.

وحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، عبر أكثر من 76 ألف مهاجر بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، وجرى اعتقالهم، وهو أكثر من ضعف العدد الذي عبر في فبراير 2017.


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