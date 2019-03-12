شركة النفط الإيرانية تطرح سندات بـ476 مليون دولار

أعلنت شركة النفط الإيرانية طرح سندات بقيمة 20 تريليون ريال "أكثر من 476 مليون دولار"، وذلك بالسوق الموازية للبورصة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية مسعود كرباسيان القول، اليوم الثلاثاء، إن "فائدة هذه السندات 19% ، وبأجل ثلاث سنوات، وتدفع فوائدها بواقع دفعة واحدة كل ستة أشهر".

وصرح كرباسيان بأن شركة النفط الوطنية ستطرح عدة أدوات تمويلية في السنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس الجاري) لرسملة مشاريع النفط والغاز.

وكانت "فارس" ذكرت أن الطرح يهدف إلى تمويل مشاريع في مجال النفط والغاز، كما يأتي "لمواجهة المشاكل التي تواجه الشبكة المصرفية في تمويل المشاريع الكبرى بسبب العقوبات الأمريكية والقيود التي تفرضها على تدفق الاستثمارات على إيران".

وتستهدف وزارة النفط الإيرانية تنفيذ 33 مشروعا لتخزين وانتاج النفط، 29 منها برية وأربعة بحرية، بهدف الحفاظ على مستوى إنتاج النفط والغاز وصيانة مخازن الطاقة في البلاد.