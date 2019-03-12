نائب محافظ بريطاني: التوصل لانفراجة بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

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قال ديفيد ليدينجتون، النائب المحافظ البريطاني، إن حكومة بلاده ضمنت تغييرات "ملزمة قانونا" في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.