استطلاع: آراء متباينة للمدرسين بألمانيا حول الاعتماد على التقنيات الرقمية

كشف استطلاع حديث للرأي تباينا في آراء مدرسي المدارس الثانوية في ألمانيا حول استخدام التقنيات الرقمية خلال الحصص الدراسية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات "بيتكوم"، أن المدرسين في ألمانيا يرون مميزات واضحة وعيوب واضحة أيضا لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في المدارس.

وبحسب الاستطلاع، يرى 88% من المدرسين في ألمانيا أن التكنولوجيا الرقمية زادت من تحفيز الطلاب على التعلم، كما رأى 87% منهم أنها جعلت مضمون المناهج أكثر وضوحا وتجسدا أمام الطلاب.

وذكر أكثر من 50% من الذين شملهم الاستطلاع أن الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في المدارس يهيئ الطلاب للحياة والعمل في العالم الرقمي.

في المقابل، يرى 86% من المدرسين أن التقنيات الرقمية لها تأثيرات سلبية على مهارات الكتابة للطلاب، كما يعتقد 77% من الذين شملهم الاستطلاع أن هذه الوسائل تغري الطلاب لنسخ المعلومات من الإنترنت.

وأعرب 46% من المدرسين عن خشيتهم أن تؤدي التكنولوجيا الرقمية إلى زيادة الرقابة على الحصص الدراسية.

وذكر 54% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يرغبون في استخدام التكنولوجيا الرقمية على نحو أكبر في الحصص الدراسية، إلا أنهم لا يتمكنون من ذلك بسبب نقص الأجهزة (58%) أو نقص الخطط التربوية (13%) أو ضعف خبراتهم الرقمية (12%)، بينما يخشى 36% منهم تعطل التقنيات الرقمية خلال الحصص.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد "بيتكوم"، بيرنهارد رولدر: "معظم الطلاب متاح لديهم فقط تجهيزات رقمية أساسية، لكن أجهزة مثل معدات العرض أو السبورات البيضاء أو الأجهزة اللوحية فإنها متاحة على نحو محدود أو في غرف مخصصة. ينبغي أن تكون هذه المعدات متاحة في كافة الفصول الدراسية".

وبحسب الاستطلاع، يستخدم 3% من المدرسين الأجهزة اللوحية خلال التدريس يوميا، بينما يستخدمها 14% على نحو دوري و19% في حالات استثنائية.

وتوصلت الحكومة الاتحادية مع الولايات إلى اتفاق حول تعزيز التكنولوجيا الرقمية في المدارس، وذلك عبر تخصيص الحكومة الاتحادية 5 مليارات يورو لضخها على المعدات الرقمية في المدارس.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة التعليم المدرسي في ألمانيا من اختصاص الولايات وليست من اختصاص الحكومة الاتحادية، وشمل الاستطلاع أكثر من 500 مدرس ومدرسة في مدارس ثانوية.