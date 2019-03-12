تصويت «بريكست» يحبس أنفاس وزراء الاتحاد الأوروبي انتظارا لقرار لندن

رحب وزراء الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصلت إليه لندن وبروكسل بهدف تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في البرلمان البريطاني، مع حبس أنفاسهم انتظارا لقرار لندن اليوم الثلاثاء.

وفي وقت متأخر من أمس الاثنين ، اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على ضمانات جديدة تؤكد إرادة الجانبين لمنع بريطانيا من البقاء مرتبطة بعلاقة وثيقة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان ما يسمى بشبكة الأمان ،وهي سياسة تأمين تهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية ،وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا هي نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للعديد من المشرعين البريطانيين المعارضين لاتفاق البريكست.

وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية المعني بشؤون الاتحاد الأوروبي ميشائيل روت إن الاتحاد الأوروبي أعطى بريطانيا "توضيحا واسعا للغاية" بشأن الاتفاق ، مع تحذيره قائلا :"يتعين الآن أيضا وضع نهاية للألاعيب".

وقال روت في بوخارست ،حيث اجتمع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات غير رسمية :" "حان الوقت الآن لأن تفي جميع الأطراف بمسؤولياتها".

ومن ناحيته ، أشار وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن إلى أن :"تيريزا ماي أظهرت أنها ناضلت حتى النهاية" ، مضيفا أن تصويت اليوم الثلاثاء على الاتفاق سوف يظهر ما إذا كانت التنازلات كافية للبرلمان البريطاني.

وحذر أسيلبورن من أنه يجب على الجميع في وستمنستر أن يعلموا أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس الجاري ، على الرغم من أن هذا التوقيت قد تم التشكيك فيه.

وأعرب الوزير الروماني لشؤون الاتحاد الأوروبي ،جورج سيامبا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتكتل عن أمله في أن يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الاثنين مغيرا للعبة.

كما أعرب عن قلقه ، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لكلا النتيجتين المحتملتين للتصويت في لندن.

ومن ناحيته قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز :"نحن الآن في انتظار قرار في لندن ... بالطبع ،إذا كان ذلك ممكنا، فنحن نؤيد عملية سلسة ، لكننا نتخذ جميع الإجراءات اللازمة للإعداد للخروج بلا اتفاق . كل شيء على الطاولة".