مقتل 16 من قوات الأمن في 3 أقاليم أفغانية

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن ما لايقل عن 16 من رجال الشرطة قتلوا في هجمات شنها مسلحو حركة طالبان في ثلاثة أقاليم أفغانية.

وقال محمد ناصر نازاري، وحاج بهاء الدين قادسي، العضوان بمجلس إقليم بادجيش، إن ما لا يقل عن 11 من رجال الشرطة قتلوا في هجوم لمسلحي طالبان على نقطة تفتيش في وقت مبكر من اليوم، بالإقليم الواقع بغرب أفغانستان.

وقال العضوان إن نحو خمسة إلى 7 آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة موجور.

وقال محمد بيك أوجلي، العضو بمجلس إقليم بامانجان، إن ما لا يقل عن خمسة من رجال الشرطة قتلوا، وأصيب 3 آخرون في الهجوم الذي وقع بشمال البلاد.

وأضاف أن مسلحي طالبان احتجزوا اثنين من رجال الشرطة على الأقل كرهائن في هجوم وقع بمنطقة دار السوف.

وفي إقليم فراه بغرب أفغانستان، تعرضت قاعدة عسكرية لهجوم من جانب مسلحي طالبان، ويخشى وقوع خسائر فى لأرواح، ولكن لم يتم الإعلان عن أرقام محددة بعد.

وقال العضو بمجلس الإقليم عبد الصمد صالحي إن الهجوم وقع بمنطقة بالا بولوك، وتصاعدت وتيرة استهداف مسلحي طالبان لمنشآت الحكومة الأفغانية والقوات الأمنية في أنحاء البلاد، ما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة.