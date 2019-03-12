إدارة الطيران الأمريكية تعتزم إصدار بيان عن طائرات «بوينج ماكس 8»

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنها ستصدر أمس الاثنين، بيان سياسة بشأن صلاحية الطائرات من طراز بوينج ماكس 8 بعد حادث الطائرة الثاني الذي تضمن أحدى هذه الطائرات.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن بيان السياسة سيكون بمثابة إخطار إلى المجتمع الدولي حول استمرارية صلاحية الطائرة للطيران.

واضافت أنه سوف يتم إصدار البيان في وقت لاحق من أمس الاثنين، لشركات الطيران التي تستخدم الطائرة بوينج 737 ماكس 8.

وأضافت الإدارة أنها ستتخذ "إجراءات فورية ومناسبة" إذا تم تحديد أي مشكلة تؤثر على السلامة.

وقالت إن خبراءها بالاضافة إلى خبراء من مجلس سلامة النقل الوطني موجودون في موقع تحطم الطائرة في إثيوبيا.

كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية سقطت أول أمس الأحد، في إثيوبيا بعد دقائق قليلة من إقلاعها، وأسفر الحادث عن مقتل كافة من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 157 شخصا ينتمون إلى 35 دولة.