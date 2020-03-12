أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الخميس، تعميمًا تضمن سلسلة من التدابير الاحترازية الجديدة؛ لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا، وتفادي أي فرصة لانتشاره، والحفاظ على صحة وسلامة جميع الموظفين والعاملين بدبي.

وحسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، تضمنت هذه التدابير الاحترازية، تطبيق العمل عن بعد للحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم ومن يعانون من أمراض قد تسبب ضعف المناعة، والسماح لهم بالعمل من المنزل، بالإضافة إلى إيقاف استخدام جهاز البصمة في نظام الحضور والانصراف لجميع موظفي حكومة دبي، واستبداله بتطبيق «الموظف الذكي» أو أي أنظمة بديلة أخرى.

وشملت التدابير أيضًا، تأجيل الفعاليات والتجمعات للموظفين والمناسبات التي تضم أعدادًا كبيرة، وتطبيق ساعات عمل أكثر مرونة، وتعقيم المكاتب والأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة.

وتضمن التعميم تجنب الجهات الحكومية تكليف الموظف بالسفر إلى خارج الدولة للمهام الرسمية والتدريبية إلا للضرورى القصوى، وإلزام الموظفين العائدين من الخارج بالبقاء في منازلهم وعدم الالتحاق بالعمل لحين التأكد من خلوهم من المرض، مع صرف الرواتب لهم كاملة.