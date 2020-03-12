إيطاليا: وفيات كورونا تتجاوز 1000 حالة والإصابات 15113

بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 1016 حالة، في حين وصل عدد حالات الإصابة إلى 15113، وفقا لنشرة يومية.

وتشير البيانات التي أعلنتها وكالة الحماية المدنية الإيطالية إلى أن حالات العدوى زادت بنسبة 21 في المئة، والوفيات بنسبة 23 في المئة، مقارنة بأمس الأربعاء.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الرعاية المركزة بنسبة 12 في المئة، ليصل إلى 1153 حالة.

وما زال تفشي المرض مركزا في شمال إيطاليا، حيث توجد 8725 حالة إصابة في إقليم لومبارديا، المنطقة التي تضم مدينة ميلانو. وفي لاتسيو، المنطقة التي تضم العاصمة روما، زادت الحالات بنسبة الثلث إلى 200 حالة.