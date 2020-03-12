رئيس جامعة بني سويف: استمرار عمليات التعقيم بقطاعات الجامعة لمواجهة كورونا

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حازم الخولى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استمرار عمليات تعقيم الكليات والمباني الإدارية والمدن الجامعية كإجراء احترازي لمواجهة كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية، بحضور الدكتور بدر نبيه، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورة إنجي هاني، مدير الوحدة.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم تدريب العاملين على طرق وكيفية تعقيم ورش المدرجات والمعامل والحجرات باستخدام المواد المقاومة للفيروس.

ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الاحترازية لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع استمرار حملات التوعية بالفيروس، على مستوى جميع الكليات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته.

ووجه خلال الاجتماع بضرورة توزيع أجهزة بصمة الوجه على المداخل؛ لمنع حدوث تكدس أثناء التوقيع الإلكتروني، وتوفير مخزون من المواد المطهرة، وتوزيعها على الكليات لضمان تواجدها بشكل مستمر.