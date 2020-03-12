ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 85 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الامارات -اليوم الخميس- تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 حالة.



وقالت الوزارة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن جميع الحالات كانت قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج.



وذكرت أن الإصابات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخصاً من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، وروسيا، وبريطانيا.



وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، داعية الجمهور إلى اتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.