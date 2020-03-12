 أوبرا سيدني تطهر منشآتها بعد ثبوت إصابة توم هانكس وريتا ويلسون بكورونا - بوابة الشروق
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أوبرا سيدني تطهر منشآتها بعد ثبوت إصابة توم هانكس وريتا ويلسون بكورونا

كانبرا - د ب أ
نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 2:42 م | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 2:42 م

قالت دار أوبرا سيدني، إنها تطهر منشآتها، عقب ثبوت إصابة الممثلة ريتا ويلسون، التي قدمت عرضها بالأوبرا السبت الماضي، وزوجها الممثل توم هانكس، بفيروس كورونا.

وكانت ويلسون، قدمت أول عروضها الغنائية في أوبرا سيدني مساء السبت الماضي، وحضره نحو 207 أشخاص، منهم زوجها توم هانكس، وفقا لما قالته دار الأوبرا في بيان.

وأضاف البيان أنه بعد تأكيد إصابة توم وريتا بفيروس كورونا اليوم، تتواصل الأوبرا مع مسؤولي قطاع الصحة والرعاة وطاقم العمل الذين تواصلوا مع الزوجين أثناء تواجدهما في دار الأوبرا.

وأوضح البيان" دار الأوبرا وضعت عددا من إجراءات الصحة والسلامة لبعض الوقت، تشمل التنظيف الفوري بمطهرات".

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