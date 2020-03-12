 ترامب يفرض حظرا على الرحلات القادمة من أوروبا باستثناء بريطانيا لمدة 30 يوما - بوابة الشروق
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ترامب يفرض حظرا على الرحلات القادمة من أوروبا باستثناء بريطانيا لمدة 30 يوما

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 6:05 ص | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 6:05 ص

(د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض حظرا لمدة شهر على الرحلات القادمة من جميع الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا، وذلك بحلول منتصف ليل غد الجمعة.

جاء إعلان ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض بشأن مستجدات فيروس كورونا.

وقال ترامب:" لمنع دخول حالات جديدة إلى شواطئنا، سنعلق جميع رحلات السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا".

وأضاف أن هذه القيود لن تشمل المملكة المتحدة و "سيتم تعديلها رهنا بالظروف على الأرض".

وتابع ترامب قائلا "هذه القيود لن تنطبق فقط على الكمية الهائلة من التجارة والشحن ، ولكن أشياء أخرى مختلفة عندما نحصل على الموافقة" ، مضيفا أن "أي شيء قادم من أوروبا إلى الولايات المتحدة هو ما نناقشه".

واختتم ترامب كلمته قائلا "سيكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوصات مناسبة".


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