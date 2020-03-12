هواوي حققت أعلى نمو في براءات الاختراع المسجلة في أوروبا في 2019

أعلن المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع في مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الخميس، أن شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات حققت أعلى نسبة نمو في طلبات براءات الاختراع التي تم تسجيلها في أوروبا في العام الماضي.

وتفوقت هواوي على الشركتين الكوريتين العملاقتين سامسونج وإل جي، وأوضح المكتب أن عدد الطلبات القادمة من الصين لتسجيل براءات اختراع ارتفع بنسبة 29% فيما ارتفع عدد الطلبات القادمة من كوريا الجنوبية بنسبة 14% والطلبات القادمة من الولايات المتحدة بنسبة 6%.

من جهته، قال أنطونيو كامبينوس رئيس المكتب إن "النمو السريع لتسجيل براءات الاختراع للتقنيات الرقمية هو الاتجاه البارز في مؤشر البراءات لدينا للعام 2019".

وأوضح كامبينوس أن الاتصال الرقمي حل محل التكنولوجيا الطبية ليصبح القطاع صاحب أكبر عدد من طلبات براءات الاختراع في 2019، مشيرا إلى أن نسبة الطلبات المقدمة في هذا المجال بلغت نحو 25% من طلبات براءات الاختراع المقدمة من كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة على حد سواء.

وكانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد من طلبات تسجيل براءات الاختراع في أوروبا، تلتها ألمانيا ثم اليابان ثم الصين وفرنسا. وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى المكتب الأوروبي في العام الماضي رقما قياسيا جديدا بما يزيد عن 181 ألف طلب.

وتعكس قائمة المكتب لتصنيف الشركات المرسلة لطلبات التسجيل، الأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية، حيث جاءت هواوي للمرة الثانية على رأس القائمة بنحو 35 ألف طلب، فيما جاءت سيمنس في المركز الخامس وروبرت بوش في المركز العاشر.