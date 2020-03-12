ماس ينتقد قرار ترامب الأحادي بشأن حظر دخول الأوروبيين أمريكا

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعدم مناقشة قرار حظر دخول الأوروبيين الأراضي الأمريكية، مع شركاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال ماس، اليوم الخميس في برلين: "إن الإشارة خلال إعلان القرار إلى أن هناك صورا من الإهمال في أوروبا تدل بصورة أكبر على أنه ربما ليست هناك أسباب موضوعية لاتخاذ هذا القرار".

وأكد ماس، أن مكافحة فيروس كورونا يمثل تحديا عالميا، مضيفا: "لن يمكننا مواجهة هذا التحدي. حتى في الولايات المتحدة، إذا تم اتخاذ إجراءات مصحوبة باللوم، فنحن في حاجة إلى التعاون على مستوى العالم في هذا الإطار".

كان ترامب أعلن مساء أمس الأربعاء عن إغلاق الحدود الأمريكية أمام الأوروبيين – باستثناء بريطانيا- بدءا من منتصف ليل غد الجمعة ولمدة شهر.

وبرر ترامب، قراره بالقول إن الاتحاد الأوروبي لم يبذل ما بذلته الولايات المتحدة في الحد من الرحلات القادمة من الصين ومناطق أخرى موبؤة بالفيروس.