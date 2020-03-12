الجيش العراقي: سنلاحق الجهات المسئولة عن قصف قاعدة التاجي مهما كان

تعهد القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، بملاحقة الجهات المسئولة عن قصف قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

ووصف بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة في العراق الهجوم بأنه "تحد أمني خطير جدا وعمل عدائي"، مضيفا أن عبدالمهدي وجه بفتح تحقيق "فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها وإلقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء".

وأكد البيان أن "قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومهمتها تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش وليس أي طرف آخر، وأنها قد أُبلغت رسميا بقرار الانسحاب الذي اتخذته الحكومة ومجلس النواب العراقي، وأن مباحثات جادة تجري في هذا المجال"، معتبرا أن "مثل هذه الأعمال تعرقل هذه الجهود وتعقد الأوضاع في العراق".

وأعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة، الليلة الماضية مقتل 3 من قواته في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية، ما أسفر أيضا عن إصابة نحو 12 من قوات التحالف الدولي.