ألمانيا: توقعات بتأثيرات قوية على الصناعة والتجارة بسبب فيروس كورونا

توقعت أوساط اقتصادية في ألمانيا بأن عواقب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سوف تؤثر بقوة على الصناعة والتجارة الألمانية خلال الأسابيع القادمة.

ونظرًا لأن كثيرا من المصانع الصينية توقفت عن العمل على مدار أسابيع ولأنها لا تعمل سوى بشكل مقيد في الوقت الحالي، فهناك نقص في المنتجات الأولية وأجزاء أو منتجات كاملة في ألمانيا، وتأثرت قطاعات كثيرة بفعل ذلك من بينها قطاع الإلكترونيات.

وقال رئيس الرابطة المركزية للصناعات الكهربائية والإلكترونية في ألمانيا أندرياس جونترمان، إن الصين تعد "أكبر مورد أجنبي لسوق الإلكترونيات الألماني" بإجمالي ورادات تبلغ قيمتها 52 مليار يورو.

وأضاف: "صعوبات التوريد لن تصيب هذا القطاع على نطاق واسع... ولكن بعض الشركات تعلن عن اضطرابات في سلاسل الإنتاج والتوريد".

وأشار ألكسندر ماير، الخبير في مجال تجارة الإلكترونيات في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، إلى أن المستهلكين سيشعرون بالتأثيرات في أسواق المنتجات الكهربائية، قائلا: "في الوقت الراهن لا توجد أوجه اضطرابات في التسليم بسبب التقييدات الناتجة عن فيروس كورونا. ونتوقع حاليا أول اضطرابات محتملة في التسليم وارتفاع أسعار الشراء في شهر أبريل القادم".