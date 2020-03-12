ألمانيا تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد هي الرابعة من نوعها على مستوى ألمانيا.
وأوضحت الوزارة أن الشخص المتوفى رجل في السابعة والستين من العمر.