ألمانيا تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد هي الرابعة من نوعها على مستوى ألمانيا.

وأوضحت الوزارة أن الشخص المتوفى رجل في السابعة والستين من العمر.