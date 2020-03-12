 الكويت تعلن فتح باب التطوع أمام المواطنين لمواجهة حالات الطوارئ الناتجة عن كورونا - بوابة الشروق
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الكويت تعلن فتح باب التطوع أمام المواطنين لمواجهة حالات الطوارئ الناتجة عن كورونا

نور رشوان
نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 2:26 م | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 2:26 م

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن فتح باب التطوع للمواطنين بالإدارة العامة للدفاع المدني؛ للتدرب على مواجهة حالات الطوارئ واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات ضد أي مخاطر ناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزارة حسبما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، إن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية بالأنشطة التطوعية، وتوحيد الجهود لتحقيق الحماية المدنية للأفراد في حالات الطوارئ.
وطالب الراغبين في التطوع، التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية، واتباع خطوات التسجيل المرفقة، أو الاتصال على هواتف عمليات الدفاع المدني.

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