محافظة بورسعيد ترفع درجه الاستعداد القصوي لمواجهة موجة الطقس غير المستقر خلال الأيام القادمة

محسن عشرى

اصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليماتة برفع درجة الإستعداد القصوي لمواجهة موجه الطقس الغير مستقر والتى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة ضمن عدد من محافظات الجمهورية إعتباراً من الخميس ولمدة 3 أيام .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة والعميد ابراهيم عزب مدير ادارة الازمات وغرفة العمليات ورؤساء الاحياء وشركه المياه والصرف الصحي وجهاز الانقاذ والطواري .

واستعرض محافظ بورسعيد ، مع الأجهزة التتفيذية استعدادات محافظة بورسعيد لمواجهة أى اضطرابات للطقس غدا ، و خطة المحافظة لإزالة أى آثار تنتج عن سقوط الأمطار بغزارة أو شدة الرياح ، مؤكدا جاهزية المحافظة لمواجهة آثار الطقس السىء فى كافة الأحياء .

،وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة اولا بأول لأخر التطورات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية ،والاستجابة لشكوى المواطنين الخاصة بتراكم مياه الأمطار ، والدفع بعربات كسح وشفط المياه على الفور ، منعا لإعاقة الحركة المرورية ، مؤكدا على متابعته المستمرة لحالة الطقس غدا لحين استقرار حالة الطقس .

كما وجه المحافظ كافة القيادات بالإشراف الميداني على أعمال إزله أثار الأمطار وتيسير الحركة المرورية كلاً بمحيطه وتوزيع فرق العمل والمعدات بمختلف القطاعات .

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بجميع سيارات شفط المياة بجميع الشوارع والمراجعة الدائمة علي بالوعات صرف مياه الأمطار .

كما طالب محافظ بورسعيد ادارة المرور بالإستعداد لأي أحداث طارئة بنطاق الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية بكافة القطاعات وإعداد شوارع بديلة لتلافى الإزدحام .

كما شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني بمناطق الإنتشار للمعدات والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة والتعامل مع أي أحداث طارئة وتوجيه الحملات لرفع أي تجمعات مع قيام الاحياء بالتنبية علي اصحاب المحلات بعدم وضع البضائع خارج المحلات وكذلك رفع جميع لافتات الاعلانات بالشوارع نظرا لقوة الرياح المتوقعة خلال الايام القادمة .وكذلك مديرية الكهرباء للمرور هلي جميع شبكات واعمدة الكهرباء واكشاك الكهرباء للتاكد من سلامتها .

كما أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته الي رؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة .

كما وجه محافظ بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة اي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأجواء الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياة فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار .

كما شدد اللواء عادل الغضبان على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول وموافاه مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة .