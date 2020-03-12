الحلبوسي يدين قصف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي بغداد

أدان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الاعتداء على قاعدة التاجي العسكرية العراقية الليلة الماضية بقصف بصواريخ كاتيوشا ما أدى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي.

وقال الحلبوسي، في بيان صحفي، إن تواجد قوات التحالف الدولي في قاعدة التاجي العسكرية جاء "بطلب من الحكومة العراقية وموافقتها لتدريب القوات الأمنية العراقية، وتقديم الدعم والإسناد في محاربة داعش الإرهابي وملاحقة فلوله".

وطالب الحلبوسي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تجاه أي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات التحالف.

وشدد الحلبوسي على ضرورة "فتح تحقيق فوري لمعرفة الجهة المنفذة وملاحقتها ومحاسبتها، وأن مثل هذه الاعتداءات هي استهداف لأمن العراق وسلامة أراضيه".

وأعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش الليلة الماضية، مقتل 3 من قواته في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية، ما أسفر أيضا عن إصابة نحو 12 من قوات التحالف الدولي.