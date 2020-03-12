شركة «برنسيس كروزس» الأمريكية تعلق عملياتها العالمية شهرين بسبب كورونا

أعلنت شركة "برنسيس كروزس" الأمريكية للرحلات البحرية والمملوكة لشركة "كارنفال" اليوم الخميس، تعليق عمليات سفنها الـ18 لمدة 60 يوما بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤثر على جميع سفن الشركة حتى يوم 10 مايو، وقالت الشركة في بيان إن القرار كان "صعبا".

وبالنسبة للأشخاص الموجودين بالفعل على متن السفن التي ستنهي رحلاتها البحرية خلال الأيام الخمسة المقبلة، فلن تتوقف هذه الرحلات، أما الرحلات التي ستنتهي بعد يوم 17 مارس، فستتوقف في وجهات محددة.

يُذكر أن بعض السفن السياحية شهدت تفشيا للفيروس بين ركابها. وكانت سفينة "دايموند برنسيس" ضمن أوائل هذه الحالات.